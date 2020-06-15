Елена Самбул, более известная как Маруся Зверобой, ветеран войны на Донбассе, рекомендовала Владимиру Зеленскому побыстрее перебраться, а точнее “уй@бывать” в Израиль, сообщает “Страна.ua”

У себя в Telegram-канале она написала, что в противном случае его вместе с родней “подвесят за ноги”, как это “сделали с царской семьей”. Вероятно, участвуя в боевых действиях, Самбул что-то позабыла из школьной истории, за ноги вместе со своей любовницей Кларой Петаччи был повешен Бенито Муссолини. Ну а Николая второго с близкими расстреляли и сбросили в шахту.

Зверобой обвиняет Зеленского в том, что он “издевается над патриотами”, а именно: Яной Дугарь, военной медсестрой, волонтером Юлией Кузьменко и ветераном боев на Востоке Андреем Антоненко. Все трое подозреваются в организации покушения на журналиста Павла Шеремета.