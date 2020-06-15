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Газета "Кишиневские новости"

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В Молдове Плахотнюку говорят: “Добро пожаловать”

15 июня
17:36 2020
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Федеральный суд отказал Владу Плахотнюку в предоставлении политического убежища на территории США, сообщает “Радио Свобода”.

В начале года олигарха и его близких лишили американских виз. Плахотнюк обжаловал это решение в суде Нью-Йорка. Мотивировал он повторное обращение тем, что, если потеряет возможность пребывать в США, его жизнь и свобода будут подвергнуты опасности. Власти Молдовы уже заждались, когда Плахотнюк будет экстрадирован на родину. Его обвиняют в мошенничестве и организации кражи денег на общую сумму в миллиард евро из трех банков. Кстати, олигарха ждут и в России, где он заочно осужден за создание преступного сообщества и отмывание денег.  

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