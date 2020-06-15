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Газета "Кишиневские новости"

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В Румынии ждут плохих новостей

15 июня
17:31 2020
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По итогам второго квартала, в стране будет зафиксирован значительный экономический спад, предупреждает Национальный банк Румынии.

Объясняется это, конечно, пандемией коронавируса, из-за которой снизился потребительский спрос, сократился экспорт. До 1 июня люди, ставшие “технически безработными”, получали какую-то поддержку, теперь им придется искать заработки самим. Оборот денег сократится еще больше. При этом, по данным Национального банка, уровень инфляции в Румынии превысил 3 процента, при рекомендуемых 1,8.

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