По итогам второго квартала, в стране будет зафиксирован значительный экономический спад, предупреждает Национальный банк Румынии.

Объясняется это, конечно, пандемией коронавируса, из-за которой снизился потребительский спрос, сократился экспорт. До 1 июня люди, ставшие “технически безработными”, получали какую-то поддержку, теперь им придется искать заработки самим. Оборот денег сократится еще больше. При этом, по данным Национального банка, уровень инфляции в Румынии превысил 3 процента, при рекомендуемых 1,8.