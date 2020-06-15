Согласно информации, распространенной Таможенным комитетом Приднестровья, внешнеторговый оборот региона на первое июня 2020-го составил 667 миллионов долларов, что на 13,5 процентов ниже, чем годом ранее.

Экспорт сократился на 9%, а импорт на 15,8%. Основной продукт, производимый на левом берегу Днестра и поставляемый за его пределы, металл и металлопродукция – 77,8 млн долларов. Далее следуют топливно-энергетические товары, а точнее электроэнергия, вырабатываемая на Молдавской ГРЭС – 58,7 миллиона долларов. На третьем, продовольствие и сырье – 46 млн долларов.