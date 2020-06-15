Президент Игорь Додон подписал план мероприятий, посвященных Году медицинского работника

Документ был подготовлен специальной национальной комиссией, в состав которой входят специалисты в области здравоохранения, ученые, руководители медицинских учреждений, представители центральных и местных властей.

План предусматривает оснащение медучреждений страны новой техникой, аппаратурой, машинами скорой помощи и многим другим. Существенные изменения произойдут в системе финансирования здравоохранения из госбюджета. Медиков ожидает обещанное президентом двукратное повышение зарплат. Подлежат существенной корректировке социально-экономические условия для медперсонала. Особый раздел плана включает проблемы, связанные с трудоустройством молодых специалистов в сфере здравоохранения.