Понедельник, 15 июня 2020, 18:16

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

В Молдове по инициативе президента пройдет Год медицинского работника

15 июня
16:36 2020
Версия для печати

Президент Игорь Додон подписал план мероприятий, посвященных Году медицинского работника

Документ был подготовлен специальной национальной комиссией, в состав которой входят специалисты в области здравоохранения, ученые, руководители медицинских учреждений, представители центральных и местных властей.

План предусматривает оснащение медучреждений страны новой техникой, аппаратурой, машинами скорой помощи и многим другим. Существенные изменения произойдут в системе финансирования здравоохранения из госбюджета. Медиков ожидает обещанное президентом двукратное повышение зарплат. Подлежат существенной корректировке социально-экономические условия для медперсонала. Особый раздел плана включает проблемы, связанные с трудоустройством молодых специалистов в сфере здравоохранения.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,08–0,23%
EUR19,26–0,01%
GBP21,47+0,24%
UAH0,64–0,56%
RON3,98–0,04%
RUB0,24–1,06%

Курсы валют в MDL на 15.06.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд