Премьер Молдовы Ион Кику с оптимизмом смотрит в будущее
15 июня
16:31 2020
Глава кабмина РМ считает, что постепенное возобновление экономической деятельности привело к выравниванию ситуации в бюджетной сфере.
Ион Кику заявил, что показатели ВВП в первом квартале 2020 года демонстрируют положительную динамику на фоне аналогичных данных по четвертому кварталу 2019 г.
А это означает, что правительство сможет и в дальнейшем выплачивать пенсии, зарплаты и другие социальные пособия, пояснил глава кабмина.