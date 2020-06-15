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Газета "Кишиневские новости"

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Премьер Молдовы Ион Кику с оптимизмом смотрит в будущее

Премьер Молдовы Ион Кику с оптимизмом смотрит в будущее
15 июня
16:31 2020
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Глава кабмина РМ считает, что постепенное возобновление экономической деятельности привело к выравниванию ситуации в бюджетной сфере.

Ион Кику заявил, что показатели ВВП в первом квартале 2020 года демонстрируют положительную динамику на фоне аналогичных данных по четвертому кварталу 2019 г.

А это означает, что правительство сможет и в дальнейшем выплачивать пенсии, зарплаты и другие социальные пособия, пояснил глава кабмина.

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