О совместимости представителей разных знаков зодиака между собой сказано и написано много. С какими же знаками сложнее всего строить отношения? Какие знаки невозможно приручить? Хотя есть множество примеров того, что даже несовместимые гороскопически знаки при грамотном построении отношений живут вместе долго и счастливо. Что нужно знать, если ваш избранник или избранница – яркие представители Овнов, Близнецов или Козерогов.

ОВЕН – знак огненный, а это значит энергичный и активный. Представители этого знака рано становятся самостоятельными, быстро учатся отстаивать свое мнение. Честолюбивы. Обязательно достигают намеченных целей и материального благосостояния. Дороже всего ценят свою свободу и независимость. Не умеют и не хотят быть в подчинении. Агрессивные и воинственные, они, дабы отстоять свое мнение, идут на конфликт (и на работе, и в семье). Представителей этого знака невозможно перевоспитать. Любая попытка надавить морально, вызвать жалость или заставить что-то сделать против их желания вызовет сразу бурное сопротивление. А манипуляций они не потерпят.

Если вам нужен покой и счастье рядом с успешным, но непростым Овном, любите его, окружите теплом и лаской, подарите ему домашний уют и не скупитесь на добрые слова, которые будут укреплять самооценку этого огненного знака. И никогда не лгите!

БЛИЗНЕЦЫ – знак воздушный, что не значит легкий. Воздух – значит свобода и независимость. Деятельные и подвижные, они обладают живым и способным на быстрое реагирование умом. Близнецам нужна смена действий, смена обстановки. Необыкновенно деятельные, они могут находиться в нескольких местах одновременно, рутина – это не для них. Постоянная смена картинок – вот что подпитывает их энергию. Легко увлекающиеся натуры. Умеют молниеносно произвести яркое впечатление, а потом наслаждаются восторженными взглядами окружающих.

Для счастливой жизни с Близнецами нужно помнить: главное – никакого однообразия, никакой обыденности. Жизнь – это праздник, калейдоскоп ярких цветных картинок. И никакой ревности!

КОЗЕРОГ – знак Земли. Строгие и практичные, деловые и расчетливые. Успешные благодаря своему упорству и целеустремленности. Твердо стоящие на ногах, Козероги стремятся к финансовому благополучию. По их мнению, все в жизни должно приносить выгоду. Они основательны, привязаны к тому, что уже нажили, им сложно принимать быстрые решения. Они тяжело приспосабливаются и привыкают к чему-то новому, в том числе, к новым отношениям. Все, что они делают, – это исключительно ради улучшения собственной жизни. Причем духовная часть этой самой жизни всегда будет на втором плане.

Начиная строить отношения с Козерогами, подумайте, сможете ли вы смириться с их супер-эгоизмом и жадностью, не будет ли вас напрягать излишняя расчетливость частенько корыстных Козерогов? Если готовы мириться с этими недостатками, то вас ждет вполне обеспеченная жизнь!