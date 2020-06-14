В течение прошедшего дня, 14 июня, зафиксированны еще 8 смертельных случаев от инфекции COVID-19. Это 57-летний мужчина из Флорештского района, 66-летняя женщина, 45-летний мужчина из Кишинева, 60-летний мужчина из Кагульского района, 70-летний мужчина из муниципия Бельцы, 63-летняя женщина из Фалештского района, 71-летняя женщина из Рышканского района, 59-летний мужчина из Кагульского района.

У большинства умерших больных преклонного возраста были сопутствующие многочисленные хронические заболевания.

На вечер 14 июня 6623 человека выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 406 человек умерли от инфекции.