Воскресенье, 14 июня 2020, 01:55

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Хроника COVID-19 в Молдове: на 14 июня 6623 человека излечились

Хроника COVID-19 в Молдове: на 14 июня 6623 человека излечились
14 июня
21:21 2020
Версия для печати

На сегодняшний день в стране 6623 человека прошли лечение и 406 умерли от инфекции COVID-19. Всего подтверждено 1905 случаев заражения среди работников системы здравоохранения, в том числе: врачи – 476, медсестры – 764, фармацевты – 20, фельдшеры – 103, вспомогательный персонал – 548 человек. Состояние здоровья 359 инфицированных – тяжелое (в том числе 24 пациента подключены к аппаратам ИВЛ), 911 – средней степени тяжести, остальные пациенты в удовлетворительном состоянии.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,12+0,33%
EUR19,25+0,21%
GBP21,42+0,08%
UAH0,64–0,09%
RON3,99+0,30%
RUB0,25+0,42%

Курсы валют в MDL на 14.06.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд