На сегодняшний день в стране 6623 человека прошли лечение и 406 умерли от инфекции COVID-19. Всего подтверждено 1905 случаев заражения среди работников системы здравоохранения, в том числе: врачи – 476, медсестры – 764, фармацевты – 20, фельдшеры – 103, вспомогательный персонал – 548 человек. Состояние здоровья 359 инфицированных – тяжелое (в том числе 24 пациента подключены к аппаратам ИВЛ), 911 – средней степени тяжести, остальные пациенты в удовлетворительном состоянии.