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Газета "Кишиневские новости"

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Евгений Комаровский объяснил, чем отличается вирусная пневмония

Евгений Комаровский объяснил, чем отличается вирусная пневмония
14 июня
19:06 2020
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На своей странице в социальной сети авторитетный врач Евгений Комаровский объяснил, что вирусная пневмония – это совсем не то же самое, что пневмония обычная.

Обычная пневмония – это осложнение после ОРВИ. В таком случае в легких скапливается слизь, и пациенту становится трудно дышать. Больному назначают курс лечения антибиотиками, чего не делают при ОРВИ.

А от коронавирусного воспаления легких сегодня лекарство пока еще не найдено нигде в мире. И нужно осознавать, что коронавирусная пневмония – не осложнение, а сама болезнь. Поэтому лечат ее неспецифическими препаратами.

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