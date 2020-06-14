Евгений Комаровский объяснил, чем отличается вирусная пневмония
На своей странице в социальной сети авторитетный врач Евгений Комаровский объяснил, что вирусная пневмония – это совсем не то же самое, что пневмония обычная.
Обычная пневмония – это осложнение после ОРВИ. В таком случае в легких скапливается слизь, и пациенту становится трудно дышать. Больному назначают курс лечения антибиотиками, чего не делают при ОРВИ.
А от коронавирусного воспаления легких сегодня лекарство пока еще не найдено нигде в мире. И нужно осознавать, что коронавирусная пневмония – не осложнение, а сама болезнь. Поэтому лечат ее неспецифическими препаратами.
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