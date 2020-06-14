Известный врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, зачем бороться с пандемией, даже если ситуация улучшается. По его словам, чем больше людей заражается, тем слабее становится вирус. И для того, кто заразится от переболевшего человека, вирус будет уже не так опасен.

Тем не менее, говорит Мясников, ослаблять борьбу с пандемией, несмотря на то, что вирус отступает, нельзя. По его мнению, это даст человечеству выигрыш во времени, позволит растянуть процесс и сделать рост заболеваемости не таким крутым.

Врач уверен, что вирус выдыхается, и всем нам нужно постараться пройти через этот период с минимальными потерями, написал Мясников в своем Telegram-канале.

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