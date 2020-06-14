Жительница Австралии затеяла в своем доме ремонт. Для этого потребовалось снять старые обои. Когда стены обнажились, на одной из них обнаружилось рукописное послание от прежнего владельца, датированное декабрем 1997 года.

Некто по имени Джон позаботился о тех, кто поселится в доме после него, и сообщил, что для этой комнаты потребуется восемь рулонов обоев. Автор сослался на собственный опыт: он купил шесть рулонов, и этого количества оказалось недостаточно.

Новая владелица была очень растрогана, пишет «Mirror».

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