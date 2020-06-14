Луна в Овне. Не поддавайтесь внутренним порывам вступить в сражение.

Кажется ли вам Луна далекой и холодной? Если да, то попробуйте приблизить и согреть ее. Мечтайте, глядя на Луну, и она подкрадется ближе, чтобы не пропустить ни одну из ваших мечт! Согревайте ее своими красивыми и такими сладкими мечтами, и она станет вашим добрым союзником, который никогда не предаст и никому не раскроет ваши тайны.

Что же готовит нам царица ночи 15 июня?

Супер-эмоциональный день на фоне убывающей Луны. Организм накапливает усталость, энергетика снижается, а вокруг кипят страсти – приблизительно так будет выглядеть понедельник. Конфликты будут атаковать вас со всех сторон, обстановка будет накалена до предела. Не поддавайтесь внутренним порывам вступить в сражение. Ваша импульсивность сослужит плохую службу – за опрометчивые поступки придется дорого заплатить. Переговоры с партнерами лучше перенести. Завершайте неспешно дела, идущие к финишу, а новые оставьте для следующего лунного месяца. Удачи и неудачи будут сменять друг друга в калейдоскопе дня – ничему не удивляйтесь!

Примите этот день с благодарностью, каким бы он для вас ни был!