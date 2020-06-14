Впервые в истории должность посла Германии в Словении займет супружеская пара. Да, именно так: не посол и его супруга (или ее супруг), как принято, а оба – и муж и жена. Причем обязанности дипломатического представителя супруги будут занимать по очереди, меняясь в течение четырехлетней каденции через каждые восемь месяцев.

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Семейная пара Натали Каутер и Адриан Поллман – профессиональные дипломаты, в министерстве уже пятнадцать лет. И в принципе обладают определенным опытом исполнения вдвоем обязанностей одного дипломата: проработали несколько лет в качестве вице-посла в Сараево. А теперь поднимутся в карьере на ступень выше.

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У супругов трое маленьких детей, стремлением проводить с ними больше времени и вызвано желание работать по общей модели. И работодатель – Федеральное министерство иностранных дел – пошел навстречу своим сотрудникам. Более того, пара Каутер-Поллман – не единственная в ведомстве, больше 10% работающих там – супруги, и они с нетерпением ждут, чем закончится эксперимент и получит ли он продолжение, передает ARD Capital Studio.

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