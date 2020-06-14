15 июня 2020 года (2 июня по старому стилю) христиане отмечают Народный праздник Вьюн Зеленый (Никифор Дубодер, Духов день)

История:

Этот древний старорусский магический праздник связан с прощанием с весной и наступлением лета, поскольку по старому стилю это был день 2 июня. После холодной зимы и прохладной весны люди радовались настоящему лету. Все помогали друг другу и обращались с просьбой к духам послать богатый урожай.

До наших дней дошло достаточно много других названий этого праздника, сложившихся из легенд, сопровождающих этот день. 15 июня православная церковь почитает Никифора Константинопольского, от чьего имени праздник получил название Никифор Дубодер.

Святой Никифор жил в 8 веке. Он происходил из знатной семьи и даже был на службе у правителя Константинополя. Но вскоре покинул службу и возвел монастырь, защищая от поругания христианские ценности. Позже Никифор был посвящен с сан патриарха, а в народе день наступления лета стали называть его именем – Днем Никифора Дубодера. Именно этот день Лета считался лучшим для заготовки коры дуба, обладающей уникальными целебными свойствами. В народе шла молва, что если попросить у Святого помощи в лечении, то дубовый настой обязательно даст выздоровление.

Известны и такие названия праздника, как Духов день, Вьюн Зеленый. Последнее название связано с первым урожаем на приусадебных участках, когда уже можно начинать сбор клубники, черешни, ранних огурцов, зелени. С 15 июня начиналась Зеленая неделя, когда староверы украшали свои жилища, пекли караваи и поздравляли друг друга, а молодежь устраивала гуляния.

Чего нельзя делать 15 июня 2020 года

В день Народного праздника Вьюн Зеленый (Вьюнец) запретов не много, но даже их лучше соблюдать, потому что любые отклонения от установленных ограничений могут привести к неприятностям. В этот день не советуют что-либо затевать с выпечкой, лучше это сделать накануне. Нельзя стричь траву ни на приусадебном участке, ни на газонах. С давних времен сохранилось поверье, что в этот день лучше избегать купаний в озерах и реках. Если же избежать это невозможно, то следует попытаться как-то задобрить духов. Очень важный запрет касается ссор и сквернословия: не сумевшие сдержать себя могут очень пожалеть о своей слабости.

Поверья и приметы:

В старину считалось, что каждая девушка обязана на этот праздник своими руками сплести венок из вьюнов и бросить его в реку. Если венок не тонул, а уплывал по воде, можно было в скором времени ждать удачного замужества. А вот утонувший венок не предвещал ничего хорошего. Разумеется, в наши дни большая часть таких ритуалов – лишь повод понять, как жили наши предки, а, может быть, что-то полезное и извлечь из уроков глубокой старины.

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