Согласно принятому постановлению, руководству бюджетных организаций было рекомендовано организовать работу таким образом, чтобы часть сотрудников ушла на удаленную работу, а на рабочих местах находились только те, чья деятельность требует обязательного присутствия.

Кроме того, до 30 июня 2020 года (с правом продления) прекратить деятельность лагерей отдыха и детских оздоровительных лагерей, находящихся в ведении Министерства образования. Также до 30 июня должна быть остановлена работа реабилитационных центров, кроме Республиканского центра реабилитации детей и Республиканского центра ортопедического протезирования и реабилитации. Был также возобновлен запрет на пребывание в парках, на пляже группами более 3 человек. Остается обязательным соблюдение социальной дистанции. Граждане старше 63 лет не должны находиться вне дома без острой на то надобности. Запрет распространяется также на посещение детских площадок, спортивных площадок и зон отдыха. Рекомендовано также избегать нахождение в местах большого скопления людей – торговых центрах, на рынках, в общественном транспорте.

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