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Газета "Кишиневские новости"

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Почему в Кишиневе грузовикам запретили въезд в парки?

13 июня
16:26 2020
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Генеральный примар Кишинева Ион Чебан возмущен тем, что по аллеям столичного парка “Долина Роз” разъезжают грузовые автомобили с товаром для расположенных там торговых точек.

Он отметил, что не позволит ни одному экономическому агенту работать незаконно и с нарушениями установленных правил.

«В благоустройство парка “Долина Роз” вложено много сил и средств. Предупреждаю и экономических агентов, и руководство Ботаники: если грузовики с продукцией продолжат заезжать в парк, то в понедельник мы уберем оттуда все торговые точки», – потребовал генпримар.

Напомним, ранее столичный градоначальник решил отозвать свое разрешение на осуществление уличной торговли в теплое время года, так как в городе и в зеленых зонах тут же появилось множество киосков без авторизации.

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