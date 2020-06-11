Апелляционный суд не принял решение по делу Влада Плахотнюка. Виной всему COVID-19, который сразил одного из членов судейской коллегии, сообщил BreakingNews.

Эти слушания отменяются уже в пятый раз за последние несколько дней. Причины разные. Вчера, например, рассмотрение дела было отложено из-за изменений в составе судей. В качестве защитника бывшего лидера ДПМ в процессе появился Георге Аворник, адвокат и по совместительству родственник одного из судей.

По словам депутата-социалиста Богдана Цырди, Апелляционная палата затягивает принятие решения потому, что 12 июня суд Нью-Йорка должен рассмотреть дело о статусе беглого олигарха в США и, возможно, аннулировать американскую визу Плахотнюка. Социалист также заявил, что бывший лидер ДПМ, для того чтобы остаться на свободе, не должен проиграть в американском суде, именно потому он прилагает максимум усилий, чтобы рассмотрение жалобы относительно ордера на его арест в Кишиневе было отложено.