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Газета "Кишиневские новости"

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Как коронавирус повлиял на дело об аресте Влада Плахотнюка

Как коронавирус повлиял на дело об аресте Влада Плахотнюка
11 июня
18:46 2020
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Апелляционный суд не принял решение по делу Влада Плахотнюка. Виной всему COVID-19, который сразил одного из членов судейской коллегии, сообщил BreakingNews.

Эти слушания отменяются уже в пятый раз за последние несколько дней. Причины разные. Вчера, например, рассмотрение дела было отложено из-за изменений в составе судей. В качестве защитника бывшего лидера ДПМ в процессе появился Георге Аворник, адвокат и по совместительству родственник одного из судей.

По словам депутата-социалиста Богдана Цырди, Апелляционная палата затягивает принятие решения потому, что 12 июня суд Нью-Йорка должен рассмотреть дело о статусе беглого олигарха в США и, возможно, аннулировать американскую визу Плахотнюка. Социалист также заявил, что бывший лидер ДПМ, для того чтобы остаться на свободе, не должен проиграть в американском суде, именно потому он прилагает максимум усилий, чтобы рассмотрение жалобы относительно ордера на его арест в Кишиневе было отложено.

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