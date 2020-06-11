Во время рабочей поездки в Окницкий район президент РМ Игорь Додон сообщил о запуске совместно с Молдавской Федерацией футбола нового масштабного проекта – открытии спортивных интернатов для юных футболистов.

«По договоренности с руководством Окницкого района в городе будет открыт первый такой центр, которой уже в сентябре примет первых воспитанников из северных районов Молдовы. Дети будут жить и тренироваться в комфортных условиях. Приветствовал инициативу МФФ и обещал оказать всестороннюю поддержку для открытия спортивных интернатов в других районах страны», – сообщил президент страны.

Также в ходе визита в Окницкий и Дондюшанский районы глава государства проводит ряд встреч с местными властями, экономическими агентами и персоналом больниц, а также награждает ветеранов.

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