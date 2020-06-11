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Газета "Кишиневские новости"

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В парламенте Молдовы депутаты-перебежчики объявлены «вне закона»

11 июня
15:46 2020
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Депутаты сегодня обязались НЕ голосовать за правительство совместно с политическими перебежчиками. Такое положение содержится в Декларации, осуждающей партийных перебежчиков и политическую коррупцию в парламенте.

«Осуждая коррупцию как феномен, в том числе и политическую, со всей ответственностью заявляем, что никогда не будем голосовать за правительство совместно с перебежчиками», – отмечается в декларации. Недавно группа депутатов ДПМ покинула партию и сформировала группу Канду. Чуть позже еще два бывших демократа вступили в Партию «Шор». Руководство Демпартии обвиняет Влада Плахотнюка и Илана Шора в подкупе парламентариев. Называется даже стоимость перебежчиков: от сотен тысяч евро до одного миллиона долларов.

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