Депутаты одобрили Декларацию, осуждающую партийных перебежчиков и политическую коррупцию в парламенте. Документ разработан правящей коалицией и проголосован всеми парламентариями. По мнению правящего большинства, политическая коррупция депутатов преследует своей целью искусственное изменение сил в парламенте и подчинение групповым интересам.

Авторы считают, что коррупционные действия должны рассматриваться и как попытка узурпации власти.

Читайте также: Павел Глоба: Счастье и успех по знаку зодиака

«Мы, депутаты парламента, дезавуируем практику парламентариев, которые торгуют мандатом, полученным от граждан для работы на общее благо. Обращаем внимание, что политические перебежчики не только разрушают моральные и этические основы общества, но и негативно влияют на политическую систему и процессы в стране. Осуждая коррупцию как феномен, в том числе и политическую, со всей ответственностью заявляем, что никогда не будем голосовать за правительство совместно с перебежчиками», – отмечается в декларации.

Читайте также: Поздравьте тех, кто празднует именины 11 июня

Ранее президент Игорь Додон заявил, что предложит парламенту законопроект, запрещающий политический туризм депутатов. Глава государства подчеркивал, что президентская инициатива должна быть проголосована вне зависимости от того, состоятся досрочные или очередные парламентские выборы. Игорь Додон объяснил, что в законе будут прописаны ограничения для депутатов-перебежчиков, часть из которых предусмотрит возмещение расходов партии на проведение избирательной кампании соответствующего депутата.

Читайте также: 11 июня: Категорические запреты дня Феодосии Константинопольской

Что нам готовит день грядущий – 11 июня