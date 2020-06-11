По мнению депутата ПСРМ Богдана Цырди, беглый олигарх прилагает усилия, чтобы отложить рассмотрение жалобы на его арест, выданный в Кишиневе.

«Поэтому он всеми силами пытается свергнуть правительство Иона Кику и создать новый кабмин, чтобы остановить уголовный процесс и вынесенное против него 22 мая решение суда, а также, чтобы получить дополнительные аргументы для уголовного процесса, который состоится завтра в Нью-Йорке», – заявил Цырдя.

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По его мнению, если Плахотнюк проиграет суд в Кишиневе, то в пятницу он может потерпеть поражение и в судебной инстанции США, что станет основанием для экстрадиции в Молдову. Напомним, что ранее генеральный прокурор Молдовы сообщил, что Плахотнюк является одним из основных бенефициаров в деле о краже миллиарда.

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