Как уверяет бывший депутат, из источников, близких к парламентской группе Pro Moldova, поступила информация о том, что после того, как за выход Агаке заплатили 1,2 млн «зелёных», внутри группы появилась подгруппа недовольных депутатов.

«Они себя чувствуют, мягко говоря, недооценёнными, если не сказать лохами, так как получили всего лишь по 350 и по 500 тыс. Хотят справедливости и повышения гонораров. Иначе могут в нужный момент не прийти на заседание», – написал Петренко в социальной сети.

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