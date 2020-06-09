Всемирная организация здравоохранения настроена пессимистически: ситуация с распространением коронавируса в мире ухудшается. Такое заявление сделал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

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По его словам, в Западной Европе эпидемия пошла на спад, но в глобальном масштабе ситуация становится только хуже. Глава ВОЗ привел данные, согласно которым за последнюю декаду в мире ежедневно выявляли свыше 100000 инфицированных. Причем только за один день три четверти заболевших оказались из стран Америки и Южной Азии. Ненамного отстают и Африка с Восточной Европой.

Главной угрозой Гебрейесус назвал самоуспокоенность, в результате которой власти многих стран разрешают проведение массовых мероприятий. Он призвал тщательно отслеживать контакты больных коронавирусом со здоровыми, чтобы предотвратить распространение инфекции, сообщает ТАСС.

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