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Газета "Кишиневские новости"

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Когда Генпрокуратура РМ расследует факты коррупции в парламенте?

09 июня
18:16 2020
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Бывший депутат парламента Зураб Тодуа уверен, что доказательства подкупа депутатов всплывут, если прокуратура займется расследованием случаев коррупции в парламенте. Об этом он сообщил в связи с тем, что парламентарий Ангел Агаке покинул фракцию демократов.

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«Если раньше речь шла о 200-400 тыс., то, логично предположить, что здесь сумма взлетела до 800 тыс. и более “евроценностей”. Вопрос: не пора ли генеральной прокуратуре заняться расследованием коррупции в парламенте по уже известным эпизодам, свидетельствам и заявлениям депутатов? (Только не надо здесь говорить, что это трудно доказать, младенцу ясно, что факт передачи денег фиксируется и, если открыть дело, по мере расследования аудио и видео доказательства всплывут)», – написал Тодуа в социальной сети. Ранее, председатель фракции ДПМ Дмитрий Дьяков так прокомментировал поступок бывшего однопартийца: «Я думаю, что он торговался до последней капли крови и совершил самую важную сделку в своей жизни… Я думаю, что те, кто ушел раньше, завидуют из-за полученной им суммы».

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