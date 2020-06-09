Российские врачи включили в свой арсенал барокамеру.

Первыми в России начали использовать экспериментальную методику сеансов гипербарической оксигенации в НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве. Пациента помещают в барокамеру, куда под давлением выше атмосферного подается кислород. Содержание его в крови после вдыхания возрастает, и больной начинает чувствовать себя значительно лучше.

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По наблюдениям врачей, такая процедура (ее проводят в комплексе с другими мерами), увеличивает эффективность специфических противовирусных и противобактериальных методов лечения. В результате отпадает необходимость подключения больных к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы. Лечение в барокамере уже получили 25 пациентов. Им провели больше сотни процедур. Эксперимент себя оправдывает.

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