«Люди просят нас бороться, чтобы не позволить мафии снова захватить страну», – об этом написал социалист Григоре Новак. Он отметил, что вчера, когда исполнился год с момента падения режима Плахотнюка, многие политики попытались присвоить себе эту победу. По его мнению, действия олигарха демонстрируют, кто в действительности смог свалить диктатора.

Читайте также: Судный день в Молдове: что ждет праведников и как покарают грешников?

Узнай, какой подарок судьбы получил каждый знак зодиака

«Все атаки олигархов-беглецов против кого направлены? Против Майи Санду и других фрагментов Блока ACUM? Нет! Все удары направлены прямо в Партию социалистов, в правящую коалицию, откуда вырывают депутатов, и лично в президента страны Игоря Додона. Именно они цель всех провокаций и лжи. Это показывает, кто на самом деле настоящий противник олигархии», – написал Новак. В то же время, парламентарий отметил, что люди говорят: «им ясно, почему появляется столько лжи и почему так низко нападают на президента страны. Люди просят нас бороться, чтобы не позволить мафии снова поработить страну. Граждане с нами, а мы будет бороться за людей, за страну», – заключил Новак.

Читайте также: Что обещает Павел Глоба всем знакам зодиака на неделе с 8 июня 2020

9 июня: Категорические запреты дня Святой Феодоры Александрийской

Читайте также: Что нам готовит день грядущий – 9 июня

Поздравьте тех, кто празднует именины 9 июня