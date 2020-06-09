Уже при рождении каждый ребенок получает от родителей набор человеческих качеств, с которыми он пойдет по жизни. Но и Судьба посылает детям, рожденным под тем или иным знаком зодиака, дары, которые во многом определяют будущее маленького человека.

Овен-технарь

Судьба наделила их редкой активностью. Неуемность натуры и разносторонность интересов – их главные достоинства. А еще любовь к технике, которая очень часто становится решающим фактором при выборе дела жизни.

Телец-политик

Неутомимые борцы за справедливость. Не пасуют перед проблемами, способны часами доказывать свою правоту. Строги как к себе, так и к окружающим. Таким людям открыта дорога в политику.

Близнецы-детективы

Острый ум и высокий интеллект, потрясающая способность генерировать идеи, а кроме того, умение разговорить любого собеседника и природное красноречие делают из Близнецов, обладающих даром убеждения, отличных детективов.

Рак-воспитатель

Прекрасный хозяин, замечательный ребенок для своих родителей и любящий родитель для своих детей – Рак бережно относится ко всему живому, жалеет всех бездомных животных. Из них получаются отличные воспитатели.

Лев-актер

Царственные Львы не размениваются на мелочи. Для них слепящий свет софитов и обожание поклонников – родная стихия. Их воздух – аплодисменты публики. Место Льва на сцене, будь то театр или шоубиз.

Девы-целители

Стремление проникнуть в суть неизведанного, увидеть таинственные знаки Судьбы и разгадать их делают Дев поклонниками всего мистического. А вера в свои необычные способности порой толкает их на путь врачевания, целительства.

Весы-творцы

Стремление создавать гармонию во всем – в семейных отношениях, в рабочем коллективе, в общении с друзьями – подвигает представителей этого знака на создание прекрасной музыки, замечательных стихов.

Скорпионы-юмористы

Незаурядный ум, прекрасное чувство юмора, острый, как бритва, язык делают своего обладателя центром внимания. Умеющий очень точно и емко дать характеристику человеку или событию, Скорпион с легкостью может вести развлекательные шоу.

Стрелец-философ

Прекрасные стратеги, способные учиться быстро и многому сразу. Стрельцы задают множество вопросов, пока не дойдут до самой сути. Делясь знаниями, они демонстрируют чудеса терпеливости. Отличные учителя и философы.

Козерог-бунтарь

Умны и хитры. Лидерские качества и стремление идти до победы позволяют Козерогам быть первыми во всем. Властители по сути своей, они способны вести за собой толпу. Часто оказываются во главе активных политических течений.

Водолей-изобретатель

Они не простые созидатели этой жизни, они поборники всего нового, передового. У них всегда есть единомышленники и последователи. Жажда новизны дает им силы изобретать то, что сделает жизнь всех лучше.

Рыбы-психиатры

Тонко чувствующие окружающих людей, Рыбы всегда готовы поддержать того, кто нуждается в помощи и дружеском совете. Умеющие не только слушать, но и слышать, они способны снять гнетущий настрой собеседника. Они хорошие лекари человеческих душ.