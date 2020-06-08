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Газета "Кишиневские новости"

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Украина ремонтирует дороги за счет “Газпрома”

08 июня
15:01 2020
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В Верховной раде Украины зарегистрирован проект закона, согласно которому владельцы грузовиков весом более двенадцати тонн будут платить за пользование дорогами, сообщает “Сегодня”.

Артем Безуглый директор Дорожного научно-исследовательского института по этому случаю заявил: “Чтобы отремонтировать 4000 километров дорог, кроме средств Дорожного фонда, в этом году привлекли 19,3 миллиарда кредитов и 35 миллиардов гривен, выигранных Украиной у “Газпрома”. В ином случае “Укравтодор” не смог бы рассчитывать на такой объем. Поэтому дальше надо решать вопрос финансирования или повышения акциза, или введением платы за проезд для грузовиков”. Подобного рода сборы практикуются в Чехии, Польше, Латвии и Турции.

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