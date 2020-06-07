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Газета "Кишиневские новости"

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Торговым центрам в Кишиневе установили специальный график работы

07 июня
21:11 2020
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Муниципальная комиссия по общественному здоровью постановила, что с 8 июня торговые центры столицы могут работать с 10-00 до 16-00 с понедельника до пятницы. Доступ в торговые центры в выходные дни для покупателей будет запрещен. Кроме того до особых распоряжений все кафе, игровые комнаты для детей, кинотеатры и центры развлечений, размещенные в торговых центрах, будут закрыты. Муниципальная комиссия призвала кишиневцев и гостей столицы строжайшим образом продолжать соблюдать необходимые меры по защите от коронавируса, особенно в таких местах как торговые центры, где неизбежно массовое скопление людей.

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