Муниципальная комиссия по общественному здоровью постановила, что с 8 июня торговые центры столицы могут работать с 10-00 до 16-00 с понедельника до пятницы. Доступ в торговые центры в выходные дни для покупателей будет запрещен. Кроме того до особых распоряжений все кафе, игровые комнаты для детей, кинотеатры и центры развлечений, размещенные в торговых центрах, будут закрыты. Муниципальная комиссия призвала кишиневцев и гостей столицы строжайшим образом продолжать соблюдать необходимые меры по защите от коронавируса, особенно в таких местах как торговые центры, где неизбежно массовое скопление людей.