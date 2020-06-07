В Молдове к родным местам всегда было особенное отношение. Куда бы нас не заносила судьба, мы неизменно с теплотой вспоминаем свой отчий дом. А нынче, когда молдавские села пришли в упадок, немногочисленные пока еще попытки возродить угасающую жизнь в провинции достойны особого внимания и похвалы.

На днях село Садова, родина президента Молдовы, отметило круглую дату – 600 лет со дня основания. Общеизвестно, что Игорь Додон никогда не забывает о своих односельчанах. Он частый и желанный гость в родных местах. К тому же в селе и ныне живет его мама. Поэтому никого не удивило, что к столь значимому юбилею глава государства вместе с жителями Садова обустроил колодцы, отремонтировал дороги, помог установить памятник героям, павшим на полях сражений Великой Отечественной войны. В день праздничных торжеств в освящении колодца в центре селе приняли участие Его преосвященство митрополит Кишинева и всея Молдовы Владимир и епископ Унгенский и Ниспоренский Петр.

А Игорь Додон оставил на своей странице в соцсети такую запись: «Я горжусь тем, что вместе с садовцами нам удалось построить эти объекты, которые придадут красивый вид и добавят солидности селу. Я призываю граждан принять участие в развитии их населенных пунктов. Только благодаря развитию сёл и городов нам удастся сделать страну процветающей и восстановить экономику Республики Молдова».