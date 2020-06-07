На сегодняшний день в стране 5638 человек прошли лечение и 341 человек умер от инфекции COVID-19. Всего подтверждено 1759 случаев заражения среди работников системы здравоохранения, в том числе: врачей – 422, медсестер – 692, фармацевтов – 21, дворников – 94, вспомогательного персонала – 530 человек. Состояние здоровья 335 инфицированных – тяжелое (в том числе 27 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ), 666 – средней степени тяжести, остальные пациенты в удовлетворительном состоянии.