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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на 7 июня 5638 человек излечились

07 июня
19:21 2020
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На сегодняшний день в стране 5638 человек прошли лечение и 341 человек умер от инфекции COVID-19. Всего подтверждено 1759 случаев заражения среди работников системы здравоохранения, в том числе: врачей – 422, медсестер – 692, фармацевтов – 21, дворников – 94, вспомогательного персонала – 530 человек. Состояние здоровья 335 инфицированных – тяжелое (в том числе 27 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ), 666 – средней степени тяжести, остальные пациенты в удовлетворительном состоянии.

 

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