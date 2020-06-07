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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 7 июня 9700 зараженных

07 июня
19:16 2020
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К вечеру 7 июня в Молдове зарегистрированы 189 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 5 в Приднестровье, сообщает Минздрав РМ.

Всего проведено тестов в этот день – 828, из них первичных – 685, а повторных 143.

Общее число зараженных новым коронавирусом составляет 9700 человек.

Из 189 новых случаев на сегодняшний день 18 – это медицинские работники, в том числе 4 врачей, 8 медсестер, 2 дворников и 4 сотрудников вспомогательного персонала.

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