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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на 7 июня 341 смерть от инфекции

07 июня
19:16 2020
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В течение прошедшего дня, 7 июня, произошли еще 10 смертельных случаев от инфекции COVID-19. Это 70-летний мужчина из Яловенского района, 68-летняя женщина из района Штефан-Водэ, 69-летняя женщина из Кишинева, 62-летняя женщина из Кишинева, 61-летняя женщина из района Бричаны, 61-летняя женщина из муниципия Бельцы, 81-летний мужчина из района Сынджерей, 61-летний мужчина из района Басарабяска, 65-летний мужчина из района Рышкань.      

У умерших больных преклонного возраста были сопутствующие многочисленные хронические заболевания.

На вечер 7 июня 5638 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 341 человек умер от инфекции.

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