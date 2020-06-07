В Минске пишут новые условия размещения российских войск на территории Белоруссии, сообщает “Военное обозрение”.

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В стране расположены два объекта Министерства обороны РФ: 43-й узел связи ВМФ и система предупреждения о ракетном нападении. Соглашение о размещении этих частей было заключено 6 января 1995 года на 25 лет. ” В настоящее время вопрос условий пребывания… военных объектов на территории Республики Беларусь проходит процедуру внутригосударственного согласования… По сути принятого решения российская сторона будет проинформирована в рабочем порядке”, – говорится в релизе Министерства обороны.

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