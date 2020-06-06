Бывший вице-президент США Джо Байден победил в номинации в кандидаты на пост президента от Демократической партии.

В своем Twitter аккаунте Байден сообщил, что за него проголосовал 1991 необходимый делегат, и, что он намерен бороться «за душу нации». После того, как другой кандидат от демократов Берни Сандерс отозвал свою кандидатуру в апреле, Джо Байден занял лидирующие позиции в партии.

77-летний Джо Байден в третий раз баллотируется в президенты. По его заявлению, «злая, сеющая распри политика Дональда Трампа – не ответ, стране необходим лидер, который объединит».