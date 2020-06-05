То, какой будет ваша жизнь в финансовом отношении, зависит от нескольких слагаемых. Это и день вашего рождения, соответственно под каким знаком зодиака вы родились. И какая стихия управляет вашим знаком. И что каждому знаку дарит планета-покровитель – вот об этих дарах (планетарного масштаба) и пойдет речь.

Овны и Скорпионы – дети Марса

Планета-покровитель Марс дарит своим детям напор и пробивную силу, агрессивную жажду деятельности и самоуверенность, потому они не только твердо стоят на земле, но и способны высоко летать. Они не мечтатели. Они прагматики. Добиваются в жизни всего, что для них важно. А деньги – это лишь плата за труды!

И Овны, и Скорпионы очень спокойно относятся к деньгам, при этом они никогда не умаляют их значение в собственной жизни. Овны однозначно деньгам предпочтут карьеру и славу. При этом они умеют работать так, чтобы финансовое благополучие росло на глазах. Скорпионы же, ценящие свободу, которую считают почти безграничной при наличии больших денег, умеют ставить цели в жизни и добиваться практически всего. Эти знаки никогда не бедствуют!

Телец и Весы – дети Венеры

Планета-покровитель Венера дарит своим детям всеобъемлющую любовь – в том числе и к денежным знакам. Харизматичные и возвышенные, они любят роскошь, уют, в общем предпочитают жить в свое удовольствие. Личностям одаренным, творческим, для реальных дел им очень нужен хороший «пинок», который напомнит о талантах и возможностях.

Телец – один из самых денежных знаков. Для него финансовое благосостояние первично. Добивается в жизни приличного достатка, способен скопить неплохой капитал, при этом никогда не разбрасывается деньгами. Весы же бывают очень противоречивы: иногда могут сэкономить на мелочи, а иногда потратить гораздо больше, чем планировалось. Хорошо знают цену вещам, потому их часто можно встретить в брендовом магазине в период скидок.

Близнецы и Девы – дети Меркурия

Планета-покровитель Меркурий дарит своим детям удачливость и целеустремленность, стремление к новым знаниям и широту интересов. Свои интеллектуальные способности они с легкостью используют для достижения своих целей. Идут по жизни легко, так как обладают наблюдательностью и природным чутьем. Это помогает обходить неприятности.

Близнецы – люди настроения. Решение финансовых вопросов также зависит от настроения – могут сорить деньгами, а могут быть экономными (правда, достаточно редко). Деньги им дают свободу – в том числе возможность передвижения по миру – им очень нужны новые впечатления. А вот Девы вынуждены быть бережливыми, так как деньги им даются с трудом. Они всегда будут заботиться о наличии «подушки» финансовой безопасности, складывая сбережения на «черный» день. При этом они никогда не откажут в помощи ближнему.

Раки – дети Луны

Планета-покровитель Луна дарит своим детям чувственность и добропорядочность. Стремящиеся к стабильности, Раки строят крепкие семьи, окружают себя красивыми вещами, дарят уют своим близким и собирают вокруг себя добрых друзей.

Раки бережливы, и это заложено в них свыше. Для них важно знать, что есть некая страховка – денежный запас, который поможет быть на плаву в трудные времена. Раки не стремятся к роскоши, но должны иметь в жизни все необходимое для безбедной жизни.

Львы – дети Солнца

Планета-покровитель Солнце дарит своим детям мощную энергетику и харизму. Стремящиеся к безграничной власти, они как правило делают блестящую карьеру. У них нет «стопоров». Они видят цель, и остановить их уже невозможно. Богатый творческий потенциал позволяет им быть амбициозными. Но эти сильные личности порой отличаются эгоизмом.

Львам нужно все и сразу! Не знающие меры, Львы порой богаты до безобразия. Роскошный дом, авто последней модели, шикарная одежда, изысканные ароматы – это про них. Но, примеряя роль покровителя, может подпустить в свой ближний круг людей, способных быстро растрясти его состояние. Впрочем, Львы всегда знают, как положение улучшить.

Стрельцы и Рыбы – дети Юпитера

Планета-покровитель Юпитер дарит своим детям силу духа и полное понимание реальности, что делает их проницательными и сильными в любых жизненных ситуациях. Их неистребимый оптимизм – точка притяжения для окружающих. Они очаровательны и обладают даром убеждения.

Стрельцы очень легко относятся к деньгам – они для этого знака не самоцель. Они щедры – могут помочь деньгами малознакомым людям, не задумываясь, подадут просящему, потому накопления у них случаются редко. Хотя часто отдавая, он порой получает больше – деньги падают в его руки буквально с неба. Для Рыб деньги – также не самоцель. Талантливые, с богатым внутренним миром, они часто добиваются всего, о чем мечтали, но бывает, что представители этого знака не добиваются ничего. Здесь сказывается влияние другой планеты – Нептун, которая толкает Рыб к самокопанию, от которого усиливается негативный эмоциональный фон. Но надо отдать должное – Нептун дает Рыбам творческие способности – ключик к решению психологических проблем.

Козероги и Водолеи – дети Сатурна

Планета-покровитель Сатурн дарит своим детям хладнокровие и удивительное стремление к финансовой независимости. Они такие разные, но трудолюбие, практичность и рационализм – их общие черты. Водолею на жизненном пути помогает еще одна планета – Уран, которая одаривает их свободолюбием и успешностью, а главное дает им силы выдержать любые удары судьбы.

Козероги. Практичность заложена в них с рождения. Они не гонятся за роскошью, всегда контролируют свои траты, и если в первые годы самостоятельной жизни скромны, то уже через несколько лет Козероги могут стать вполне обеспеченными. При этом никогда не будут расточительными. Необычайно талантливые Водолеи могут быть как богатыми, так и очень бедными из-за своей непрактичности. Но в любом состоянии они будут чувствовать себя нормально. Жадность и скупость – не их удел.