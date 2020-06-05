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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на 5 июня 5240 человек излечились

05 июня
18:56 2020
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На сегодняшний день в стране 5240 человек прошли лечение и 323 умерли от инфекции COVID-19. Всего подтверждено 1713 случаев заражения среди работников системы здравоохранения, в том числе: врачей – 406, медсестер – 677, фармацевтов – 21, фельдшеров – 89, вспомогательного персонала – 520 человек. Состояние здоровья 274 инфицированных – тяжелое (в том числе 23 пациента подключены к аппаратам ИВЛ), 682 – средней степени тяжести, остальные пациенты в удовлетворительном состоянии.

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