На сегодняшний день в стране 5240 человек прошли лечение и 323 умерли от инфекции COVID-19. Всего подтверждено 1713 случаев заражения среди работников системы здравоохранения, в том числе: врачей – 406, медсестер – 677, фармацевтов – 21, фельдшеров – 89, вспомогательного персонала – 520 человек. Состояние здоровья 274 инфицированных – тяжелое (в том числе 23 пациента подключены к аппаратам ИВЛ), 682 – средней степени тяжести, остальные пациенты в удовлетворительном состоянии.

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