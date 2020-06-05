К вечеру 5 июня в Молдове зарегистрированы 229 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 9 в Приднестровье, сообщает Минздрав РМ.

Всего проведено тестов в этот день – 1518, из них первичных – 1296, а повторных 222.

Общее число зараженных новым коронавирусом составляет 9247 человек.

Из 229 новых случаев на сегодняшний день 21 – это медицинские работники, в том числе 10 врачей, 8 медсестер и 3 сотрудника вспомогательного персонала.

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