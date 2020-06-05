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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на 5 июня 323 смерти от инфекции

05 июня
18:51 2020
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В течение прошедшего дня, 5 июня, произошли еще 8 смертельных случаев от инфекции COVID-19. Это 59-летний мужчина из АТО Гагаузия, 68-летний мужчина из Тирасполя, 70-летний мужчина из Сынжерейского района, 63-летняя женщина из Кишинева, 66-летний мужчина из Сынжерейского района, 70-летний мужчина из Кагульского района, 51-летняя женщина из Комрата, 59-летняя женщина из муниципия Бельцы.  

У умерших больных преклонного возраста были сопутствующие многочисленные хронические заболевания.

На вечер 5 июня 5240 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 323 человека умерли от инфекции.

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