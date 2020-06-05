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Газета "Кишиневские новости"

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Что будет сделано для поддержи медработников в Молдове?

05 июня
18:46 2020
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Игорь Додон обсудил с депутатом и известным врачом Штефаном Гацканом проекты, касающиеся поддержи медицинских работников.

«Мы говорили об эпидемиологической ситуации, о проблемах в области охраны здоровья матери и ребенка и необходимости модернизации перинатальных центров в стране, о реформах, проведенных в сфере медицины и т.д. Кроме того, обсудили ряд законопроектов, которые будут направлены в парламент. Они касаются защиты профессиональной деятельности в системе здравоохранения», – сообщил президент в социальной сети.

Напомним, что 2020 год был объявлен Годом медицинского работника, и до 10 июня будет разработан план мероприятий по его проведению.

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