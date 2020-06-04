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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на 4 июня 315 смертей от инфекции

04 июня
20:31 2020
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В течение прошедшего дня, 4 июня, произошли еще 5 смертельных случаев от инфекции COVID-19. Это 61-летний мужчина из района Штефан-Водэ, 67-летний мужчина из района Орхей, 73-летний и 45-летний мужчины из Кишинева, 78-летняя женщина из Сынжерей. У умерших больных преклонного возраста были сопутствующие многочисленные хронические заболевания.

На вечер 4 июня 5009 человека выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 315 человек умерли от инфекции.

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