В течение прошедшего дня, 4 июня, произошли еще 5 смертельных случаев от инфекции COVID-19. Это 61-летний мужчина из района Штефан-Водэ, 67-летний мужчина из района Орхей, 73-летний и 45-летний мужчины из Кишинева, 78-летняя женщина из Сынжерей. У умерших больных преклонного возраста были сопутствующие многочисленные хронические заболевания.

На вечер 4 июня 5009 человека выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 315 человек умерли от инфекции.