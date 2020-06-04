Неожиданный реверанс Канду в адрес Нэстасе, о готовности проголосовать за его кандидатуру в качестве премьера, наделала немало шумихи в обществе. Многие увидели в этом очередной хитрый ход Плахотнюка, дирижирующего из-за океана своими марионетками в парламенте. Портал eNews поинтересовался, что думает об этом политолог Игорь Боцан.

«Это был своеобразный пробный шар, но он оказался мыльным пузырем. Канду думал, что если они оба ненавидит Додона, то как он отреагирует на его предложение? Я знаю, что реакция Андрея Нэстасе была лаконичной – без комментариев, нет!»

Политолог считает, что в предложении Канду, конечно, чувствуется рука бывшего Координатора страны (Плахотнюка, eNews). Умный, талантливый, мало говорит и больше слушает. Такие финты вполне в его духе.

«Попробовали, самолюбие лидера партии DA пытались удовлетворить. Хотя, я думаю, его скорее разозлили, реакция была ожидаемой, и облом случился у Pro-Moldova. А вдруг бы произошло невероятное, и Нэстасе согласился, какими были бы следующие шаги Канду? Неужели он бы вышел на трибуну парламента и озвучил свое предложение? Это было бы убийственно. Ведь в адрес группы без конца звучат предупреждения: ни о каких альянсах с ними не может быть и речи», – резюмирует Боцан.