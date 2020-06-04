Лидер парламентской фракции Pro Moldova Андриан Канду разместил в социальных сетях поcт, где сообщает: он ведет переговоры с Андреем Нэстасе и Майей Санду об условиях формирования нового правительства.

Вернувшись из Праги, где ныне пребывает его семья, бывший демократ пишет, что “полон энергии и готов, как никогда, бороться с нынешней властью и, в частности, с президентом”. Канду утверждает: он часто общается с представителями оппозиции. “Мы отправим это правительство в отставку, а дальше что будем делать? Должны назначить новый кабинет министров. Кто будет премьером, министрами? Это не так уж и важно. Мы, депутаты Pro Moldova, будем открыты для любого предложения. Слышал, что Андрей Нэстасе хочет стать премьер-министром. Без проблем. Мы проголосуем за его кандидатуру”, – откровенничал в социальных сетях Канду.