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Газета "Кишиневские новости"

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Канду готов проголосовать за любого кандидата в премьеры Молдовы

04 июня
17:56 2020
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Лидер парламентской фракции Pro Moldova Андриан Канду разместил в социальных сетях поcт, где сообщает: он ведет переговоры с Андреем Нэстасе и Майей Санду об условиях формирования нового правительства.

Вернувшись из Праги, где ныне пребывает его семья, бывший демократ пишет, что “полон энергии и готов, как никогда, бороться с нынешней властью и, в частности, с президентом”. Канду утверждает: он часто общается с представителями оппозиции. “Мы отправим это правительство в отставку, а дальше что будем делать? Должны назначить новый кабинет министров. Кто будет премьером, министрами? Это не так уж и важно. Мы, депутаты Pro Moldova, будем открыты для любого предложения. Слышал, что Андрей Нэстасе хочет стать премьер-министром. Без проблем. Мы проголосуем за его кандидатуру”, – откровенничал в социальных сетях Канду.

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