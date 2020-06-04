На заседании правительства глава кабинета министров Ион Кику предположил, что в ближайшее время Центральный рынок Кишинева может быть вновь закрыт.

Проект соответствующего постановления премьер поручил разработать министру здравоохранения, труда и социальной защиты Виорике Думбрэвяну. “К сожалению, многие граждане не соблюдают санитарно-эпидемиологические нормы. Люди ходят по Центральному рынку Кишинева так, будто пандемии вообще нет, а про вирус никто не слышал”, – констатировал Кику.