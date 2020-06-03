Лидер парламентской группы Pro Moldova Андриан Канду признал во время трансляции в социальных сетях, что ведет переговоры с ПДС и «Платформой DA» об отставке правительства Кику и назначении нового кабмина.

«Мы ведем дискуссии с остальными оппозиционными партиями. Речь не идет о переговорах, а о дискуссиях между коллегами. Пытаемся найти общий язык не только по теме отставки правительства Кику, но и о том, что делать после этого», – сказал Канду. В то же время фин Плахотнюка утверждает, что группа Pro Moldova не претендует на должность премьера.

«Мы будем открытыми и гибкими для любой возможности. Я слышал, что Андрей Нэстасе хочет быть премьер-министром. Нет никакой проблемы, проголосуем за него», – с готовностью заявил Канду.