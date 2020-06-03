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Газета "Кишиневские новости"

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Узнай, кто получил право свободного перемещения через КПП на Днестре?

03 июня
14:26 2020
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Решение было принято после телефонного разговора, который состоялся сегодня между президентом Молдовы и главы Приднестровья.

«Решено, что лица, прописанные в обозначенных селах, независимо от гражданства, получат возможность свободного перемещения между Приднестровьем и Молдовой. Для граждан ПМР, не прописанных в данных населенных пунктах, ограничения сохраняются. В случае крайней необходимости передвижения они должны в обязательном порядке получить разрешение Оперативного штаба при президенте ПМР», – сообщает пресс-служба Красносельского.

Напомним, что президент Молдовы Игорь Додон провел телефонный разговор с главой Приднестровья Вадимом Красносельским. Стороны обсудил некоторые результаты заседаний Рабочих групп по укреплению доверия. Также собеседники обменялись мнениями по поводу ситуации переговорного процесса между Кишинёвом и Тирасполем.

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