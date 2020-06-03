Лидер «Платформы DA» Андрей Нэстасе получает зарплату в качестве председателя партии. Об этом он заявил в передаче «Cutia Neagră» на телеканале TV 8. При этом политик отказался назвать ее размер, несмотря на попытки ведущей.

«Живу на мою зарплату председателя Партии «Платформа DA». Пять лет я трудился на общественных началах, но в определенный момент однопартийцы сказали: Андрей, время получать зарплату. Я был депутатом, я был в министерстве. Живу, как нормальный человек», – заявил Нэстасе. Ранее, СМИ сообщали, что «Платформа DA» продолжает получать внушительные суммы из-за рубежа, а ее лидер владеет имуществом в Германии, где живет его крестный отец Виктор Цопа, осужденный в Молдове за шантаж, хищения и отмывания денег.