Среда, 3 июня 2020, 18:39

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Почему Нэстасе скрывает размер зарплаты в Партии «Платформа DA»?

03 июня
14:26 2020
Версия для печати

Лидер «Платформы DA» Андрей Нэстасе получает зарплату в качестве председателя партии. Об этом он заявил в передаче «Cutia Neagră» на телеканале TV 8. При этом политик отказался назвать ее размер, несмотря на попытки ведущей.

«Живу на мою зарплату председателя Партии «Платформа DA». Пять лет я трудился на общественных началах, но в определенный момент однопартийцы сказали: Андрей, время получать зарплату. Я был депутатом, я был в министерстве. Живу, как нормальный человек», – заявил Нэстасе. Ранее, СМИ сообщали, что «Платформа DA» продолжает получать внушительные суммы из-за рубежа, а ее лидер владеет имуществом в Германии, где живет его крестный отец Виктор Цопа, осужденный в Молдове за шантаж, хищения и отмывания денег.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,28–0,80%
EUR19,37–0,53%
GBP21,72–0,87%
UAH0,65–0,57%
RON4,01–0,66%
RUB0,25–0,75%

Курсы валют в MDL на 03.06.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд