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Газета "Кишиневские новости"

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Цукерберг провоцирует «опасный прецедент» из-за публикации Трампа

03 июня
14:26 2020
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Лидеры движения за гражданские права предупреждают, Марк Цукерберг может создать «опасный прецедент», позволяя публикации Дональда Трампа оставаться в открытом доступе на Facebook, передают BBC.

После этого заявления представителей движения за гражданские права, состоялась онлайн конференция с основателем социальной сети Facebook Марком Цукербергом. Цукерберг оправдывал свое бездействие «правом человека решать самостоятельно [читать публикацию или же нет]».

Как известно, президент США Дональд Трамп опубликовал свое мнение на счет смерти Джорджа Флойда и последовавших протестов в социальных сетях Twitter и Facebook. Фраза из поста Трампа «когда начинается мародерство, начинается и стрельба» спровоцировала Twitter «спрятать» публикацию в связи с нарушением правил, запрещающих прославление насилия. Однако пост этот все еще доступен на Facebook.

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