Лидеры движения за гражданские права предупреждают, Марк Цукерберг может создать «опасный прецедент», позволяя публикации Дональда Трампа оставаться в открытом доступе на Facebook, передают BBC.

После этого заявления представителей движения за гражданские права, состоялась онлайн конференция с основателем социальной сети Facebook Марком Цукербергом. Цукерберг оправдывал свое бездействие «правом человека решать самостоятельно [читать публикацию или же нет]».

Как известно, президент США Дональд Трамп опубликовал свое мнение на счет смерти Джорджа Флойда и последовавших протестов в социальных сетях Twitter и Facebook. Фраза из поста Трампа «когда начинается мародерство, начинается и стрельба» спровоцировала Twitter «спрятать» публикацию в связи с нарушением правил, запрещающих прославление насилия. Однако пост этот все еще доступен на Facebook.