Эксперты Института развития и социальных инициатив предлагают депутатам парламента обязать компании, торгующие нефтепродуктами, закупать у виноделов биоэтанол, сообщает агентство “Инфотаг”.

Из года в год у предприятий, производящих алкоголь, скапливается нереализованная продукция. Из-за пандемии коронавируса и связанного с этим экономического кризиса объемы продаж еще упали. Склады затоварены. “Единственным решением может стать переработка вина в биоэтанол и его сбыт в Молдове. Это может быть достигнуто только при условии, что нефтяные компании обяжут его покупать и смешивать с нефтепродуктами”, – уверены эксперты Института развития и социальных инициатив.