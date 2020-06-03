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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Молдавские машины будут ездить на смеси нефтепродуктов и… вина

03 июня
11:56 2020
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Эксперты Института развития и социальных инициатив предлагают депутатам парламента обязать компании, торгующие нефтепродуктами, закупать у виноделов биоэтанол, сообщает агентство “Инфотаг”.

Из года в год у предприятий, производящих алкоголь, скапливается нереализованная продукция. Из-за пандемии коронавируса и связанного с этим экономического кризиса объемы продаж еще упали. Склады затоварены. “Единственным решением может стать переработка вина в биоэтанол и его сбыт в Молдове. Это может быть достигнуто только при условии, что нефтяные компании обяжут его покупать и смешивать с нефтепродуктами”, – уверены эксперты Института развития и социальных инициатив.

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